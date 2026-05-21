До ЗСУ постачали прострочені сухпайки: правоохоронці викрили схему на 71 млн гривень

Правоохоронці викрили схему постачання до військових частин ЗСУ непридатних і заборонених до використання сухпайків, на якій фігуранти, за даними слідства, заробили понад 71 мільйон гривень.

Як повідомляють слідчі, до організації оборудки причетний колишній керівник Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України. За версією слідства, він залучив до схеми трьох керівників пов’язаних комерційних структур, які у 2022–2024 роках постачали продукти для українських військових.

Слідство встановило, що підприємці підробляли декларації виробників щодо якості продукції, комплектували набори з прострочених або непридатних для споживання товарів, а потім відправляли їх військовим частинам.

Таким чином фігуранти штучно зменшували собівартість сухпайків, а отриманий прибуток розподіляли між собою.

За попередніми оцінками, збитки державі перевищують 71 мільйон гривень.

Усім учасникам схеми повідомили про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння бюджетними коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції. Колишньому посадовцю Міноборони закидають недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Наразі триває досудове розслідування.