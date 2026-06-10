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Надзвичайні події

Кривава ДТП у Закарпатті: Вантажівка в’їхала в групу людей, є загиблі та постраждалі

Кривава ДТП у Закарпатті: Вантажівка в’їхала в групу людей, є загиблі та постраждалі

У Виноградові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.  Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, 10 червня 47-річний водій вантажівки, рухаючись вулицею Вакарова, раптово знепритомнів за кермом. Унаслідок цього некерований транспортний засіб в’їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса.

Через зіткнення одна жінка загинула безпосередньо на місці події. Ще трьох потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до районної лікарні. Під час транспортування до медичного закладу помер і сам водій вантажівки.

Наразі на місці аварії працюють медики, слідчо-оперативна група та експерти. Берегівська окружна прокуратура координує збір доказової бази і документування обставин події.

У ході розслідування правоохоронці встановлюватимуть усі причини та деталі смертельної ДТП.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТПЗакарпаттяВиноградов
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