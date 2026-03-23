﻿
Столиця

Київ частково паралізують: мости і шляхопроводи перекриють на три дні

З 23 по 25 березня в столиці буде частково обмежено рух на низці ключових мостів та шляхопроводів через планові ремонтні роботи дорожнього покриття. Роботи виконуватимуть фахівці комунального підприємства Київавтошляхміст, повідомляє Київавтодор.

Під час ремонту рух транспорту на зазначених ділянках буде обмежено частково та поетапно, а у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

Деталі ремонтів по днях:

23 березня: Північний міст; шляхопровід на вул. Миколи Василенка біля станції метро «Берестейська»; Повітряно-флотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних сил; міст через річку Либідь на просп. Повітряних сил; естакада на вул. Жилянській; шляхопровід через просп. Берестейський на просп. Повітряних сил.

24 березня: Північний міст; Повітряно-флотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних сил; міст через р. Либідь на просп. Повітряних сил; шляхопровід через просп. Берестейський на просп. Повітряних сил.

25 березня: міст імені Є.О. Патона; шляхопровід на вул. Кіото; Північний міст.

Водіїв і пасажирів просять враховувати обмеження при плануванні маршрутів та по можливості користуватися альтернативними шляхами, аби уникнути заторів.

Як повідомляло раніше ForUa, «Київавтодор» назвав головні причини руйнування столичних вулиць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Київ, обмеження руху, ремонт доріг
