Українські безпілотники вразили один із найбільших нафтових терміналів РФ

У порту Приморськ Ленінградської області РФ у ніч на 23 березня безпілотники вразили один із найбільших експортних нафтових терміналів країни. Внаслідок удару пошкоджено ємність із паливом, виникла пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцева влада.

За наявною інформацією, повідомлення про загрозу атаки дронів у Ленінградській області почали надходити близько опівночі. Згодом у соціальних мережах з’явилися відео, на яких зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо про влучання в об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ. У результаті інциденту виникла пожежа, яку наразі намагаються ліквідувати.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив факт удару. За його словами, пошкоджено резервуар із паливом, персонал підприємства було евакуйовано. Інформації про постраждалих станом на зараз немає.

У російських OSINT-спільнотах стверджують, що сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби з початку атаки нібито знищили понад 30 безпілотників. Також повідомляється про атаку дронів у районі Смоленська, де місцеві жителі чули вибухи та роботу ППО.

Зазначимо, що порт Приморськ є одним із ключових експортних нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. Його пропускна спроможність сягає десятків мільйонів тонн нафти на рік, що робить його важливим елементом енергетичної інфраструктури РФ.

Наразі офіційна інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

