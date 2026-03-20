50-та місія до ГУР: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Анатолій Шкрібляк передали «Спецпідрозділу Тимура» допомогу на понад 12 млн грн

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із Валерієм Дубілем, Вітою Присяжнюк, Анатолієм Шкрібляком та партнерами здійснив 50-ту місію до підрозділів Головного управління розвідки України та передав масштабний вантаж допомоги бійцям «Спецпідрозділу Тимура» — одному з найефективніших формувань української розвідки. Загальна вартість переданої допомоги перевищує 12 мільйонів гривень.

У межах цієї місії підрозділу передали техніку та обладнання, які підсилюють роботу розвідників на найскладніших напрямках. Зокрема, один наземний роботизований комплекс передано на запорізький напрямок. Також бійці «Спецпідрозділу Тимура» отримали 100 безпілотників Mavic, детектори дронів Fox, фотопастки, системи супутникового зв’язку Starlink, зарядні станції, бензинові генератори, планшети й телевізори Samsung, монітори та ноутбуки Asus, а також медичні засоби.

Від початку повномасштабної війни фонд «Надія» допомагає підрозділам розвідки у координації з Кирилом Будановим, системно підсилюючи їх сучасною технікою та необхідним обладнанням.

«Допомогу підрозділам ГУР, так само як і бойовим бригадам на фронті, передаємо майже щотижня. Це не разова історія, а постійна робота, бо ми добре розуміємо: сильна розвідка — це збережені життя наших військових і сильніші позиції України на фронті», — наголосив голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.



Реалізація цієї місії стала можливою завдяки підтримці партнерів: Святослава Нечипоренка та EDG-Group, Sky Lab, Євгена Довбні, Сергія Шутова, Юлії Клименюк, Олександра Шакуна та всіх, хто долучається до підтримки української армії.



«Кожна така місія — це наш внесок у посилення української розвідки, підтримку бойових підрозділів і наближення перемоги України», — резюмувала співзасновниця фонду «Надія» Віта Присяжнюк.



Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.