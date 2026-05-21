UNBROKEN та Перше медоб’єднання Львова: фонд «Надія» та Валерій Дубіль підтримали одну з найбільших медичних систем країни

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем та президенткою фонду Вітою Присяжнюк здійснили медичну місію до Львова та передали великий вантаж медичного обладнання для Першого територіального медичного об’єднання Львова і центру UNBROKEN. До поїздки також долучилася партнерка фонду, засновниця та CEO медичної компанії «Емпіріка» Анна Лактіонова.

Перше територіальне медичне об’єднання Львова — одна з найбільших медичних систем України, яка об’єднує лікарні, поліклініки та спеціалізовані медичні центри міста. Саме до його структури входить центр UNBROKEN — унікальна екосистема допомоги людям, які постраждали через війну.

UNBROKEN став одним із ключових центрів реабілітації та протезування в Україні. Тут рятують, лікують, протезують і повертають до життя військових та цивільних, які пережили важкі поранення, ампутації та травми. Центр об’єднує понад 20 напрямків допомоги — від складних операцій і реконструктивної хірургії до психологічної підтримки, протезування та реінтеграції. Від початку повномасштабного вторгнення допомогу тут отримали вже понад 24 тисячі українців.

Під час місії команда фонду передала медичне обладнання та необхідні матеріали, серед яких: УЗД-апарат Toshiba, ендоскопічне обладнання Olympus, монітор пацієнта, медичні реклайнери, оглядовий та лабораторний столи, центрифуга, пульсоксиметри, стетоскопи, отоскоп та офтальмоскоп, аспіратор для дихальних шляхів, медичні інструменти, а також великий обсяг витратних матеріалів.

Передане обладнання допоможе медикам проводити діагностику, операції, лікування та реабілітацію пацієнтів, які щодня проходять через одну з найбільших медичних систем країни.

«UNBROKEN та Перше медичне об’єднання Львова сьогодні виконують надзвичайно важливу місію для всієї країни. Саме тут тисячі українців після важких поранень отримують шанс знову рухатися, працювати та повертатися до повноцінного життя. Дякуємо генеральному директору Першого медичного об’єднання Львова Олегу Самчуку та всій команді медиків за професіоналізм й людяність», — зазначив Валерій Дубіль.

Команда фонду також висловила вдячність партнерам, які допомагають системно підтримувати українські лікарні та медиків: Благодійному фонду Дениса Парамонова, Фонду «Україна Допомога Брайтшайд імені святого Лаврентія» та професору доктору Гайнріху Беннеру, Eltech Trust, Casa della Speranza та особисто Cav. Giuseppe Lazzarotto, Сергію Самчуку, Олені Жулкевській, ГО «Петро і Мазепа», Зої Шкурко, Дмитру Підтуркіну та Комітету Конгресу Українців Америки.