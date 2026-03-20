Український тріумф у Польщі: Ярослава Магучіх — найкраща атлетка світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підтвердила статус світової лідерки, здобувши золоту медаль на Чемпіонаті світу, що проходив у польському місті Торунь. Світова першість зібрала 12 найсильніших атлеток сезону, проте саме українка продемонструвала найкращий результат.

Перемогу Магучіх приніс стрибок на висоту 2,01 метра, яку вона впевнено подолала з першої спроби. Цей успіх став черговим вагомим досягненням у кар'єрі спортсменки та важливим моментом для українського спорту на міжнародній арені.