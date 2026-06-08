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Суспiльство

ДБР розслідує відео зі знущаннями над ексспівробітником ТЦК в Одеському СІЗО

ДБР розслідує відео зі знущаннями над ексспівробітником ТЦК в Одеському СІЗО

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування після появи в мережі відео, на якому в Одеському слідчому ізоляторі, ймовірно, знущаються з одного з ув’язнених. За даними ЗМІ, потерпілим може бути колишній працівник територіального центру комплектування.

Про це повідомили у ДБР.

Днями в інтернеті поширилося відео, на якому один із чоловіків змушує співкамерника повзати по підлозі та приносити зубами капці. За інформацією одеського видання «Думська», на записі зафіксовано колишнього співробітника ТЦК та так званого «смотрящого» камери на прізвисько Спортік.

У ДБР повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження та перевіряють автентичність відео. Слідчі встановлюють усіх учасників інциденту, свідків та обставини події.

Водночас у бюро зазначили, що чоловік, якого називають колишнім військовослужбовцем ТЦК, сам перебуває під вартою за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян.

Йдеться про кримінальне провадження за статтями про катування та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Раніше у Державній кримінально-виконавчій службі повідомили, що на час перевірки обставин інциденту від виконання обов’язків відсторонили керівництво Одеського слідчого ізолятора.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ОдесадбрТЦК
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