Авіаносець Франції видав своє місцерозташування через трекінг пробіжки моряка

Французький атомний авіаносець Шарль де Голль, єдиний такого типу за межами США, опинився під ризиком розкриття свого місцерозташування через дії одного з членів екіпажу.

Як повідомляє Le Monde, моряк під час пробіжки на палубі зафіксував свої результати за допомогою смартгодинника і завантажив їх у застосунок Strava. Дані GPS-трекінгу дозволили відстежити маршрут руху корабля, оскільки профіль користувача був відкритим.

Йдеться про пробіжку довжиною понад 7 кілометрів, яку військовий подолав приблизно за 35 хвилин, фактично «намотуючи кола» по палубі. Через публічний доступ до акаунта ці дані могли переглянути інші користувачі, що створило ризик розкриття координат авіаносця.

Інцидент стався на тлі заяв президента Франції Емманюеля Макрона про передислокацію корабля з Балтійського до Середземного моря для підтримки союзників у конфлікті на Близькому Сході.

У французькому військовому командуванні зазначили, що подібні дії суперечать правилам безпеки, про які персонал регулярно інструктують, і пообіцяли вжити відповідних заходів.

Водночас журналісти наголошують, що це не поодинокий випадок. Раніше розслідування StravaLeaks показало, що співробітники служб безпеки високопосадовців, зокрема Емманюеля Макронв та Владіміра Путіна, публікували свої тренування у відкритому доступі, що також дозволяло відстежувати переміщення охоронюваних осіб.