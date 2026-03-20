Храм Гроба Господнього в Єрусалимі вперше в історії призупинив богослужіння

У Єрусалимі через пряму загрозу бойових дій зачинили Храм Гроба Господнього. Як повідомляє видання Aleteia, доступ до святині обмежили ще 28 лютого на тлі початку масштабного збройного конфлікту з Іраном, проте широкому загалу про це стало відомо лише зараз.

Вперше в історії в храмі повністю припинено проведення богослужінь. Ситуація є критичною, оскільки обмеження діють під час Великого посту, а ризик того, що головна християнська святиня залишиться зачиненою на Великдень, зростає щодня.

Рішення про закриття було прийнято з міркувань безпеки. Раніше представники ізраїльської поліції фіксували падіння уламків ракет у безпосередній близькості від храмового комплексу. Наразі невідомо, коли релігійна громада та паломники зможуть повернутися до молитов у стінах святині.