Жахливий теракт в Єрусалимі: бойовики розстріляли автобус

Сьогодні вранці, 8 вересня, в північній частині Єрусалима стався кривавий теракт, унаслідок якого загинуло щонайменше четверо людей і ще одинадцять отримали поранення. Двоє озброєних терористів відкрили вогонь по пасажирах міського автобуса.

Напад стався на околиці міста, коли терористи почали безжально стріляти по беззахисних людях. На жаль, четверо пасажирів загинули на місці, а одинадцять були госпіталізовані. Деякі з постраждалих перебувають у критичному стані, що викликає серйозне занепокоєння.

Ліквідація нападників та посилення безпеки

Завдяки оперативним діям ізраїльських правоохоронців, обох терористів вдалося ліквідувати безпосередньо на місці злочину. Після інциденту армія та поліція Ізраїлю негайно перекрили всі під’їзди до міста та розпочали масштабну пошукову операцію в районі атаки, щоб запобігти можливим подальшим загрозам.

Цей напад викликав глибоке обурення в усьому світі, а влада Ізраїлю обіцяє провести ретельне розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії.

