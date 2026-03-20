Зеленський обіцяє ЄС за шість тижнів полагодити «Дружбу»

ЄС підтримує зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів.

"Ми вітаємо зусилля та зобов'язання України відновити нафтопровід "Дружба", зруйнований Росією, і ми вітаємо публічне зобов'язання Президента Зеленського відновити цей нафтопровід "Дружба" протягом наступних шести тижнів", – заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.



Він нагадав, що Європейська комісія запропонувала Україні технічну та фінансову підтримку, щоб забезпечити відновлення нафтопроводу "Дружба", повідомляє "Європейська правда".



"Але ми маємо зважити на те, що висунення умови, яку не можуть забезпечити ні Європейський Союз, ні держави-члени, не є дією з добрими намірами, оскільки лише Росія готова вирішувати, чи намагатися знову зруйнувати нафтопровід "Дружба", чи не руйнувати його знову", – сказав він.



Він повідомив, що Росія вже 23 рази атакувала нафтопровід "Дружба".

"У двадцять третій раз Україна знову, ще раз, відновить цей нафтопровід "Дружба", - підкреслив Кошта.