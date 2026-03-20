﻿
Кардинальний поворот: на Україну насувається потепління, якого ніхто не чекав

Кінець робочого тижня принесе в Україну довгоочікувану зміну погодних умов. За даними Укргідрометцентру, у п'ятницю, 20 березня, температура повітря почне помітно зростати, а опади відступлять.

Загальний прогноз

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території країни. Суттєвих опадів не передбачається. Нічні морози ще можуть зберігатися у північних та центральних областях, проте вдень стовпчики термометрів упевнено перетнуть позначку +10 градусів.

Прогноз по регіонах:

  • Захід: День буде сонячним та сухим. Вночі 0...+2°C, вдень повітря прогріється до +8...+10°C.

  • Північ: Очікується мінлива хмарність. Ніч буде прохолодною (-1...+2°C), але вдень температура підніметься до +8...+12°C.

  • Центр: Без опадів. Температура вночі коливатиметься від -1 до +2°C, денні показники складуть +9...+11°C.

  • Південь та Схід: Тут буде найтепліше. Нічна температура триматиметься в межах +2...+4°C, а вдень повітря прогріється до +10...+12°C.

Така тенденція свідчить про остаточний відступ зимових холодів та початок стабільного весняного потепління.

 Автор: Тетяна Андрійко

Читайте також

Дитина перебуває три місяці в комі після ДТП, у Харкові судитимуть суддю
Надзвичайні події 19.03.2026 17:00:02
Дитина перебуває три місяці в комі після ДТП, у Харкові судитимуть суддю
Читати
Саудівська Аравія знайшла альтернативу Ормузькій протоці і різко збільшила експорт нафти
Економіка 19.03.2026 16:50:22
Саудівська Аравія знайшла альтернативу Ормузькій протоці і різко збільшила експорт нафти
Читати
Українець ухилявся від призову і сконав у румунських горах за сто метрів від кордону
Надзвичайні події 19.03.2026 16:27:36
Українець ухилявся від призову і сконав у румунських горах за сто метрів від кордону
Читати

Популярнi статтi