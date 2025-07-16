Ліна Костенко назвала молодих українських авторів, вартих уваги

Легендарна українська письменниця Ліна Костенко в інтерв'ю Сергію Жадану поділилася своїм баченням сучасної літератури, наголосивши на важливості молодих голосів, які формують нову хвилю української літератури. Про це повідомляє Радіо Люкс.

За словами Ліни Костенко, саме з цих авторів виростуть потужні та відомі літературні постаті, що надихатимуть майбутні покоління українців. Вона підкреслила їхню здатність не лише творити, а й активно брати участь у захисті України, поєднуючи творчість із важливою громадською та військовою діяльністю.

Серед молодих письменників, яких Ліна Костенко рекомендує читати українцям, вона виділила:

Максим Кривцов — український поет, фотограф, громадський діяч, а також молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ілля Чернілевський — український поет, співак, композитор та перекладач, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російського агресора.

Олена Герасим’юк — поетеса, письменниця, громадська діячка та волонтерка, парамедикиня добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри».

Ярина Чорногуз — поетеса, волонтерка, бойова медикиня та розвідниця Збройних сил України, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Любов Якимчук — письменниця, авторка книги «Абрикоси Донбасу», лауреатка премії американського фонду Ковалевих у номінації «Поезія».

Ці автори, за словами Ліни Костенко, не лише створюють глибокі літературні твори, а й є справжніми голосами свого покоління, що відображають виклики та прагнення сучасної України. Їхня творчість, поєднана з активною громадянською позицією, є свідченням потужності та незламності українського духу.