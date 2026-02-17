Контрафактна кава заполонила ринки та супермаркети України

Ситуація на українському ринку кави стає дедалі тривожнішою. Через стрімке зростання світових цін на зелену каву та економічні виклики всередині країни, нелегальний сектор активно витісняє офіційних імпортерів, пропонуючи продукцію за демпінговими цінами, повідомляють ЗМІ.

За оцінками експертів, тіньова частка ринку кави в Україні вже досягає 35–40%. Фахівці зазначають, що на ринку існують три основні види фальсифікату:

- підробка відомих імпортних брендів;

- неофіційний ввіз;

- незареєстровані обсмажувачі кави.

«Цехи», які закривають правоохоронці, часто за кілька місяців з’являються в іншому місці. Контрафактну каву завозять під маскою цикорію, соди або приправ, після чого перепаковують і продають під популярними брендами або мішками за готівку.

За словами СЕО Gemini Антона Мяновського, «зазвичай це кава низької якості або з граничними термінами придатності, яка по знижках продається в Європі. Потім неофіційно заїжджає в Україну без сплати мит та ПДВ».

Найчастіше фальсифікують відомі бренди, оскільки їх легше продати. Наразі правоохоронці Київщини мають знищити понад 700 кг підробленої кави марок Lavazza та ORO за рішенням суду. Це стало результатом спецоперації БЕБ, яка викрила масштабне підпільне виробництво.

У 2024–2025 роках через зростання вартості зеленої кави контрабанда почала стосуватися навіть сировини. Кожен кілограм нелегально ввезеної кави дозволяє учаснику схеми економити приблизно 1 долар, що робить її дешевшою за легальний продукт і впливає на попит.

За даними Speciality Coffee Association, зараз неофіційно ввозяться майже 25–30% зеленої кави. Головними каналами збуту контрафакту залишаються гуртові ринки: «Волинський гуртовий ринок», «Столичний ринок» у Києві та «Сьомий кілометр» в Одесі. Також продукцію часто реалізують через продуктові мережі, дроблячи поставки на приватних підприємців.

Експерти зазначають, що ринки становлять найбільшу проблему, тоді як продаж підробки у супермаркетах національного рівня практично неможливий через суворий контроль та вимоги до документів.

