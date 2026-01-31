Маскували кокаїн під пральний порошок: На Закарпатті викрили схему збуту наркотиків

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала канал постачання та збуту кокаїну на території України, маскуючи наркотики під пральний порошок.

За версією слідства, 27-річний мешканець Закарпаття організував канал постачання на території України наркотиків та залучив до його реалізації спільників. Вони допомагали зберігати товар на складі, фасувати у пакети та готувати до збуту. Замаскований під пральний порошок кокаїн надсилали своїм “клієнтам” поштою у різні регіони України, зокрема, до Києва.





Задокументовано збут шести пресованих брикетів з кокаїном, вагою близько 1 кг кожен, орієнтовна вартість якого на “чорному ринку” сягає сотні тисяч доларів США.

Під час спроби продажу чергової партії наркотичних засобів правоохоронці викрили одного із учасників злочинної групи, а іншого – у власному помешканні в Ужгороді. Їх обох затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У результаті обшуків у квартирах, складських приміщеннях і транспортних засобах вказаних осіб вилучено наркотичні та психотропні речовини: “кокаїн”, “метамфетамін”, “мефедрон”, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, пакувальні матеріали, поштові квитанції, готівкові кошти та чорнову документацію.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону їм повідомлено про підозру за фактом незаконного зберігання, пересилання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурори звернулись до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.