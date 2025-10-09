Четверо молдован постануть перед французьким судом за антиукраїнські графіті

У Парижі в лютому 2026 року постануть перед судом четверо уродженців Молдови, підозрюваних у причетності до графіті з трунами, які мали нібито позначати французьких військових в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Уродженці Молдови постануть перед кримінальним судом Парижа 23 лютого за те, що в червні 2024 року намалювали графіті у вигляді трун з написами, що покликаються на війну Росії проти України.

Четверо чоловіків, двоє з яких перебувають під арештом, постануть перед судом за пошкодження або незначне псування майна, а також за участь у спробі деморалізації армії з метою заподіяння шкоди національній обороні в мирний час.

За останній злочин передбачено п'ять років тюремного ув'язнення та штраф у розмірі 75 тисяч євро.

Четверо підсудних віком 30, 36, 44 та 50 років – троє з них мають громадянство Молдови, а громадянство четвертого невідоме – підозрюються у скоєнні цих злочинів у період з 18 по 20 червня 2024 року.

Паралельно з графіті з трунами у Франції розслідують схожий інцидент, коли біля підніжжя Ейфелевої вежі було виявлено п'ять трун з написом "Французькі солдати в Україні".