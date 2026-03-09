Епоха переозброєння: як повномасштабна війна змінила світовий ринок зброї

Згідно з новими даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь за період 2021–2025 років.

Стрімке зростання показників відображає масштабну міжнародну військову підтримку Києва на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

ТОП-5 найбільших імпортерів зброї (2021–2025)

Частка країни у глобальному імпорті озброєнь:

Україна — 9,7% (для порівняння, у 2016–2020 роках частка складала лише 0,1%); Індія — 8,2%; Саудівська Аравія — 6,8%; Катар — 6,4%; Пакистан — 4,2%.

Ключові цифри та факти:

Рекордне зростання: Обсяг імпорту зброї в Україну зріс на неймовірні 11 896% порівняно з попереднім п'ятирічним періодом (2016–2020).

Коаліція постачальників: Після початку великої війни озброєння Києву постачали щонайменше 36 держав.

Головні донори: Найбільшу частку в імпорті України забезпечили: США — 41% Німеччина — 14% Польща — 9,4%



Цікаво, що водночас Росія значно втратила позиції як експортер: наприклад, її частка в імпорті Китаю впала, поступившись місцем внутрішньому виробництву та іншим постачальникам, а Україна навіть посіла друге місце серед джерел імпорту зброї для Китаю (15%) за цей період.