Епоха переозброєння: як повномасштабна війна змінила світовий ринок зброї

Згідно з новими даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь за період 2021–2025 років.
Стрімке зростання показників відображає масштабну міжнародну військову підтримку Києва на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
ТОП-5 найбільших імпортерів зброї (2021–2025)
Частка країни у глобальному імпорті озброєнь:
-
Україна — 9,7% (для порівняння, у 2016–2020 роках частка складала лише 0,1%);
-
Індія — 8,2%;
-
Саудівська Аравія — 6,8%;
-
Катар — 6,4%;
-
Пакистан — 4,2%.
Ключові цифри та факти:
-
Рекордне зростання: Обсяг імпорту зброї в Україну зріс на неймовірні 11 896% порівняно з попереднім п'ятирічним періодом (2016–2020).
-
Коаліція постачальників: Після початку великої війни озброєння Києву постачали щонайменше 36 держав.
-
Головні донори: Найбільшу частку в імпорті України забезпечили:
-
США — 41%
-
Німеччина — 14%
-
Польща — 9,4%
-
Цікаво, що водночас Росія значно втратила позиції як експортер: наприклад, її частка в імпорті Китаю впала, поступившись місцем внутрішньому виробництву та іншим постачальникам, а Україна навіть посіла друге місце серед джерел імпорту зброї для Китаю (15%) за цей період.Автор: Галина Роюк