Відео під тортурами: Угорщина поширює кремлівські наративи

Українських військових із Закарпаття передають із російського полону до Угорщина за умови запису пропагандистських відео, повідомив звільнений з полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта у проєкті #BreakTheFake, який реалізується за підтримки МЗС України та Центру стратегічних комунікацій.

«У 2023 році в Горлівці, у в’язниці, де я тоді перебував, мені запропонували обмін, але поїхати до Угорщини. Я сам із Закарпаття. Умовою було записати відео з негативними коментарями про українську владу та позитивними — про Росію і умови утримання. Я відмовився, і на обмін тоді не потрапив. На щастя, у 2025 році мене все ж звільнили, і зараз я проходжу лікування в Україні», — розповів Чорпіта.

Він пояснив, що відео, на яких полонені змушені записувати подібні заяви, зазвичай є елементом російської пропаганди, створеним під примусом. «Публікація таких матеріалів у медіа інших країн фактично поширює російську пропаганду та підтримує її агресію», — наголосив військовий.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що свідчення Чорпіти є черговим викриттям російських наративів про війну та розкривають справжнє обличчя держави-агресора й країн, які її ретранслюють для власних цілей.

Як відомо, Росія передала Угорщині двох військовослужбовців ЗСУ, які перебували в полоні. Після прибуття до Будапешта угорський телеканал опублікував відео, де українські військові дякують своїм російським викрадачам за виживання.

Двоє звільнених військовослужбовців мають українське та угорське громадянство і служили у ЗСУ. Їх доставили з Москви до Будапешта 5 березня. Україна засудила передачу своїх громадян угорській стороні та наголосила, що це є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права.