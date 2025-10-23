Росіян і білорусів не допустять на Паралімпіаду-2026, хоч їх відновили у правах

Спортсменів з Росії і Білорусі не допустили до зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Італії, хоч раніше їх поновили в правах, повідомляє Міжнародний паралімпійський комітет .

У вересні Генасамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) скасувала часткове призупинення членства національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії. Фактично, російським та білоруським паралімпійцям відновили повні права й дозволили брати участь в міжнародних змаганнях зі своєю державною символікою.

Однак, рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в змаганнях приймає не власне МПК, а Міжнародні федерації, що представляють види спорту, включені до програми зимових Паралімпійських ігор.

Міжнародний паралімпійський комітет отримав підтвердження від кожної з чотирьох міжнародних федерацій – Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS), Міжнародного союзу біатлону (IBU), Всесвітньої федерації керлінгу та Всесвітньої федерації пара-хокею на льоду – про те, що, на практиці, жоден спортсмен з цих двох країн не зможе кваліфікуватися для участі в Іграх у березні.

Паралімпійське гірськолижне катання, паралімпійське лижне катання та паралімпійський сноуборд : Рада FIS проголосувала у вівторок (21 жовтня) за те, щоб не сприяти участі спортсменів з Білорусі та Росії у кваліфікаційних змаганнях до Паралімпіади-2026.

Паралімпійський біатлон : IBU підтвердила, що білоруська та російська федерації біатлону залишаються відстороненими від змагань відповідно до рішення Конгресу IBU від вересня 2022 року.

Пара-хокей на льоду : Хоча Росія тепер може брати участь у змаганнях з пара-хокею на льоду, World Para Ice Hockey підтвердила, що на практиці ця країна не може кваліфікуватися на березневі Ігри. Білорусь наразі не має команди з пара-хокею на льоду, яка б брала участь у міжнародних змаганнях.

Керлінг на візках: У січні 2025 року World Curling оголосила, що продовжила виключення Білорусі та Росії зі своїх змагань до кінця сезону 2024-2025 років. Це означає, що команди обох країн не можуть кваліфікуватися на Паралімпійські зимові ігри 2026 року.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня, в їх рамках розіграють 79 медалей у шести видах спорту.