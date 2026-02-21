Україна створює систему міжнародного розшуку й повернення музейних експонатів

Міністерство культури України представило алгоритм дій для повернення викрадених і незаконно вивезених культурних цінностей.

Перше засідання Міжвідомчої робочої групи з цього питання відбулося в Музеї історії міста Києва. Координацію роботи здійснює Мінкульт спільно з Офісом Генерального прокурора, СБУ, БЕБ, Національною поліцією, Службою зовнішньої розвідки, Держмитслужбою, МЗС та Мін’юстом. До процесу також залучені музейна спільнота, громадські організації й міжнародні партнери.

У міністерстві повідомляють, що під час засідання учасники зосередилися на напрацюванні алгоритмів формування доказової бази в межах кримінальних проваджень щодо злочинів проти культурної спадщини. Окрему увагу приділили взаємодії між Мінкультом, Офісом генпрокурора та Нацполіцією для оголошення музейних предметів у міжнародний розшук через Interpol, а також синхронізації Реєстру Музейного фонду України з іншими державними й міжнародними базами даних.

Заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив, що з огляду на масштабні втрати, яких Україна зазнала ще під час Другої світової війни, а також після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, повернення культурних цінностей є одним із пріоритетів державної політики. Йдеться про пограбування музеїв, архівів і бібліотек, а також незаконне вилучення та вивезення культурних об’єктів.

За його словами, Мінкульт реалізує низку стратегічних завдань: запровадження електронного Реєстру Музейного фонду України, формування переліку викрадених музейних предметів, визначення механізмів їх оголошення у національний і міжнародний розшук, інтеграцію до міжнародних баз даних, зокрема Interpol, а також гармонізацію українського законодавства з нормами міжнародного й європейського права у сфері переміщення культурних цінностей.

Вербицький також представив поетапний алгоритм повернення культурних цінностей, який передбачає пошук і встановлення місця перебування предметів, підтвердження їхньої належності Україні, проведення розслідувань і фактичне повернення в державу.

Очікується, що реалізація цих заходів дозволить створити ефективну систему пошуку та повернення незаконно вивезених культурних цінностей, сформувати відкритий національний перелік викрадених музейних предметів, активізувати міжнародний розшук через Interpol та забезпечити належну доказову базу для їх репатріації.

Наразі в міжнародній базі втрат культурних цінностей Interpol уже оприлюднені повідомлення про близько 90 викрадених експонатів з Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка.