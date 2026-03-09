﻿
Надзвичайні події

На Івано-Франківщині військовозобов’язаний напав на групу оповіщення ТЦК, поранено двох військових

У понеділок, 9 березня, в Калуському районі Івано-Франківської області стався напад на представників ТЦК та СП. Під час перевірки документів військовозобов’язаний поранив ножем двох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізували, їхньому життю загрози немає, а зловмисника зараз розшукує поліція. Про це повідомляє Оперативне командування "Захід". 

У відомстві уточнили, що інцидент стався близько 06:30 ранку на території Брошнів-Осадської громади.

Подія розпочалася, коли військові разом із правоохоронцем намагалися уточнити документи у чоловіка. Той почав тікати, а коли його наздогнали – застосував ніж. Один військовослужбовець отримав поранення у шию, інший – у руку та плече. В ОК "Захід" наголосили: 

"... подібні випадки насильства щодо військовослужбовців, які останнім часом набувають системного характеру, є абсолютно неприпустимими".

У командуванні нагадали, що за напад на військових під час виконання обов'язків передбачена кримінальна відповідальність – від 5 до 12 років тюрми. 

Раніше ForUA повідомляв, що поблизу села Озеро Волинської області 8 березня група цивільних осіб здійснила напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Метою нападників було звільнення чоловіка, якого група оповіщення везла до установи для подальшого призову. 

 Автор: Сергій Ваха

