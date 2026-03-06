Київ обговорює з ЄС і США інцидент із інкасаторами та російські сліди провокацій в Угорщині

У Києві в Міністерстві закордонних справ зараз відбувається зустріч із послами Європейського Союзу та США, де представники української банківської системи надають детальну інформацію щодо викрадення українських інкасаторів Ощадбанк в Угорщині. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Зараз у МЗС відбувається зустріч із послами ЄС та США, де представники нашої банківської системи представлять детальну інформацію щодо цього кейсу», — сказав Сибіга під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Міністр зазначив, що Україна уважно відстежує всі заяви керівництва Угорщини і ще до інциденту були помітні «натяки на можливу провокацію».

«Це як сповідь або зізнання у злочині наперед. Ми бачимо, що цей сценарій зараз реалізовується. Тут також простежується російський почерк. Поїздки деяких угорських посадовців до Москви, і все це виглядає як ланцюжок провокацій, які, мабуть, ще триватимуть», — наголосив Сибіга.

Він додав, що немає жодних підстав для затримання українських громадян в Угорщині та конфіскації їхнього майна. Міністр також вважає, що потрібно застосувати санкції щодо осіб, причетних до обмеження прав українців.

«Мова йде про свавілля та незаконні дії», — підсумував Сибіга.

Крім того, українська сторона звертає увагу на тиск, який Угорщина чинить на Київ у питанні відновлення нафтопроводу «Дружба». Це відбувається після візиту угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто до Москви, під час якого він уклав контракт із Кремлем.

Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач повідомив, що Угорщина отримала від РФ гарантії поставок необхідної кількости природного газу та сирої нафти за незмінними цінами, незважаючи на світову енергетичну кризу.

«Сіярто наголосив, що експлуатація нафтопроводу "Дружба" та газопроводу "Турецький потік" є критично важливою для енергетичної безпеки Угорщини. Росія підтвердила, що поставки залишаються доступними за чинними контрактами, і сторони домовилися шукати альтернативні маршрути у разі перебоїв», — написав Ковач.

За його словами, Угорщина посилила охорону цих трубопроводів, зазначивши, що напади на енергетичну інфраструктуру можуть загрожувати газопостачанню країни.