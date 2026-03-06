Сибіга пригрозив санкціями Угорщині після затримання інкасаторів «Ощадбанку»

Державний Ощадбанк повідомив, що в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі банку, які здійснювали регулярне перевезення валютних коштів і банківських металів між Raiffeisen Bank в Австрії та Україні.

За даними банку, транспорт супроводжували сім співробітників інкасаторської бригади. У «Ощадбанку» заявили, що їх затримали без пояснення причин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ може ініціювати санкції проти Угорщина після затримання українських громадян у Будапешті.

За його словами, політичні заяви угорських чиновників свідчать про те, що затримання семи громадян України могло бути використане як елемент політичного тиску та передвиборчої кампанії.

«Список вимог Орбана до України, оприлюднений сьогодні вранці, був особливо показовим. Це те, що зазвичай відбувається після захоплення людей у заручники — висунення вимог. Ми не будемо терпіти такого державного бандитизму», — заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна не залишить ситуацію без відповіді. За його словами, Київ розглядає можливість застосування обмежувальних заходів проти Угорщини.

«Усі, хто несе відповідальність за захоплення та утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальности. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із санкціями та іншими обмеженнями», — зазначив він.

Сибіга також закликав Будапешт не втягувати Україну у внутрішню політику та передвиборчу боротьбу. Він повідомив, що українське МЗС збере дипломатичний корпус, щоб поінформувати партнерів про дії угорської влади та закликати до підтримки у вимозі притягнути винних до відповідальності.

Пізніше Сибіга повідомив, що українських консулів досі не допустили до затриманих громадян. Зв’язатися з ними також поки що не вдалося.

За інформацією медіа, інкасаторські автомобілі утримують на території антитерористичного центру Угорщини, тоді як місце перебування самих інкасаторів залишається невідомим.

Водночас Національна податкова та митна адміністрація Угорщини заявила, що українців затримали за підозрою у відмиванні коштів.

Після інциденту Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.