Ескалація в Перській затоці змушує Китай зупинити експорт нафтопродуктів

Уряд Китай наказав провідним нафтопереробним заводам країни призупинити експорт дизельного пального та бензину через ескалацію конфлікту у Перській затоці, яка порушує надходження сирої нафти з одного з найбільших регіонів-виробників у світі.

Хоча Китай є лише третім за величиною постачальником нафтопродуктів у регіоні і переважно задовольняє внутрішній попит, обмеження, запроваджені через шість днів після початку конфлікту, демонструють прагнення всього азійського регіону визначати пріоритети внутрішніх потреб під час загострення кризи на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Нафтопереробні заводи мають припинити підписання нових експортних контрактів і почати переговори щодо анулювання вже узгоджених постачань. Виняток зроблено для реактивного та бункерного палива, що зберігається на митних складах, а також для постачань до Гонконгу та Макао.

Попри спроби диверсифікації, Китай і досі отримує майже половину всієї імпортної нафти з Перської затоки, включно з майже всім експортом Ірану. Після початку атак США та Ізраїлю вивезення нафти та палива з регіону фактично зупинилося. НПЗ по всій Азії — від Японія до Індія — уже почали скорочувати обсяги переробки.

За даними медіа, США прагнуть вплинути на Китай, аби він скоротив закупівлі нафти у Росії та Ірану. Водночас високопоставлені керівники газових компаній повідомляють, що Китай тисне на іранських посадовців, аби ті уникали дій, що порушують постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку.