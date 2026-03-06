Мерц закликав уникнути сирійського сценарію в Ірані

Канцлер Німеччина Фрідріх Мерц попередив про небезпеку затяжної війни проти Іран та закликав США і Ізраїль якнайшвидше створити умови для стабілізації ситуації в країні.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Мерца, тривала військова кампанія може призвести до розпаду іранської держави, нової хвилі міграції до Європи та економічних проблем.

«Ми не хочемо, щоб тут повторився сирійський сценарій», — сказав канцлер.

Він закликав політичне керівництво у Вашингтоні та Ізраїлі якнайшвидше створити передумови для стабілізації Ірану.

Мерц також звернув увагу на можливі наслідки війни для економіки. За його словами, попри перші ознаки відновлення німецької економіки, тривалий конфлікт може мати значно ширші наслідки.

«Поки що економічний вплив мінімальний. Але якщо конфлікт затягнеться і пошириться на більшу частину Близького Сходу, це може мати набагато серйозніші наслідки», — зазначив він.

Водночас канцлер підкреслив, що Німеччина поділяє з Ізраїлем і США мету ліквідації іранської ядерної програми, однак це не повинно призвести до розпаду іранської держави.

«Нескінченна війна не в наших інтересах», — підсумував Мерц.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить можливості укласти угоду з Іраном і вважає єдиним варіантом його безумовну капітуляцію. За його словами, військові дії проти Ірану можуть тривати близько чотирьох тижнів.