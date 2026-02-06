"Енергоатом" заявив про неможливість спільної експлуатації ЗАЕС із Росією

НАЕК "Енергоатом" заявляє, що спільне використання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції з російською стороною є технічно неможливим.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління компанії Павло Ковтонюк у коментарі, який цитує hromadske.

За його словами, можливі політичні обговорення такого формату роботи станції не мають жодного практичного підґрунтя з точки зору фахівців атомної галузі.

Ковтонюк наголосив, що як оператор усіх українських АЕС "Енергоатом" вважає такий сценарій нереалізованим на технічному рівні. Він підкреслив, що всі ліцензії на ключові елементи Запорізької АЕС — від реакторних установок до систем управління — належать виключно українській стороні.

Також очільник компанії зазначив, що спроби Росії самостійно видавати дозволи на експлуатацію станції не мають ні юридичної, ні технічної сили. Зокрема, через відсутність у російської сторони проєктної документації, а також ліцензій на використання американського ядерного палива.

За словами Ковтонюка, подібні рішення з боку РФ є політичними та не відповідають реальним вимогам безпечної експлуатації атомного об’єкта.

Раніше стало відомо, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої ЗАЕС для проведення ремонтних робіт. Згодом агентство заявило про домовленість з Україною та Росією щодо локального припинення вогню для відновлення роботи останньої резервної лінії електропередачі, що живить станцію.