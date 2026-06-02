У Дніпрі з-під завалів дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика

Рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпрі тіла жінки та дитини.

"Вже 11 загиблих. З них двоє – діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі", - сказав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.



Ще 37 людей постраждали. 22 з них залишаються у лікарнях.

"У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми", – повідомив Ганжа.

"До 12 збільшилася кількість загиблих через ворожу атаку на Дніпро. Надзвичайники дістали з-під завалів будинку тіло жінки", – написав він.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Фото: Дніпропетровська ОВА.