В ЄС назвали п’ять кроків для прискореного вступу України

Для вступу України до Європейського Союзу вже у 2027 році необхідно здійснити п’ять ключових кроків. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Першим кроком має стати прискорення розгляду заявки України на членство, зокрема через надання неформальних рекомендацій за переговорними кластерами. Із шести кластерів Україна вже отримала позитивні рекомендації за трьома. Очікується, що на неформальній зустрічі ЄС на Кіпрі наступного місяця Брюссель передасть рекомендації щодо решти напрямів. Водночас співрозмовники видання наголошують: діяти потрібно швидко, однак жодних поступок у питанні проведення необхідних реформ не буде.

Другий крок — запровадження спрощеної моделі членства України в Євросоюзі. Вона передбачає вступ із обмеженими правами з подальшим поступовим набуттям повноцінного статусу у міру реалізації реформ. Європейські дипломати наголошують, що йдеться не про зниження вимог, а про сильний політичний сигнал для країн, чий вступ до ЄС затримується через війну або внутрішній опір окремих держав-членів.

Третім кроком називають нейтралізацію позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який залишається одним із головних опонентів вступу України до ЄС. У Брюсселі сподіваються, що Орбан або втратить посаду за підсумками виборів цього року, або змінить позицію під впливом президента США Дональда Трампа.

Четвертий крок — залучення Трампа як союзника. Видання зазначає, що вступ України до ЄС згадується у «мирному плані» США, а отже Вашингтон може посилити тиск на Будапешт задля досягнення політичних домовленостей.

П’ятим і найжорсткішим варіантом називають можливе застосування санкцій проти Угорщини. Якщо дипломатичний і політичний тиск не дасть результату, ЄС може розглянути позбавлення країни права голосу відповідно до статті 7 Договору про Європейський Союз, яка застосовується у разі порушення базових цінностей блоку.

Як повідомляло раніше ForUa, Євросоюз опрацьовує варіанти гарантування членства України через мирну угоду.