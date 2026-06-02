У Росії загострюється паливна криза після вдалих атак по НПЗ

Українські Сили оборони упродовж січня–травня 2026 року завдали ударів по 15 нафтопереробних заводах на території Росії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, такі дії вже мають відчутний ефект для російської економіки: близько 40% потужностей первинної переробки нафти в РФ станом на травень виведено з ладу, що призводить до перебоїв на внутрішньому ринку пального.

Президент наголосив, що українська стратегія далекобійних ударів реалізується послідовно та системно. Він підкреслив, що у відповідь Росія вже змушена запроваджувати обмеження на експорт авіаційного палива, бензину та розглядає додаткові заборони щодо дизеля.

Зеленський також зазначив, що наслідки атак відчутні не лише в економіці РФ, а й на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, де фіксується дефіцит пального.

Окремо президент нагадав про річницю операції «Павутина», підкресливши, що українські сили отримали можливість уражати військову логістику противника на значну глибину. «Для окупанта не залишиться безпечних маршрутів ні на півдні, ні на сході України», — заявив глава держави, додавши, що такі удари формують постійний тиск на російську військову інфраструктуру.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони атакували один з найбільших НПЗ на півдні РФ.