Технології

Іран почав штучне зрошення хмар через історичну посуху

Влада Ірану розпочала операцію зі штучного зрошення хмар, щоб викликати дощ на тлі найсильнішої за десятиліття посухи, пише ВВС.

Процедура була проведена над найбільшим озером Ірану – Урмія, яке практично повністю обміліло. Повідомляється, що аналогічні операції також будуть проведені над територіями провінцій Східний та Західний Азербайджан.

Штучне зрошення хмар полягає у введенні хімічних солей, таких як йодид срібла або йодид калію, у хмари за допомогою літаків або наземних генераторів. Це дозволяє водяній парі легше конденсуватися і перетворюватися на дощ. Технологія застосовується вже десятиліттями, зокрема її активно використовують в Об’єднаних Арабських Еміратах для боротьби з дефіцитом води.

За даними метеорологічної організації Ірану, кількість опадів цього року зменшилась приблизно на 89% у порівнянні з довгостроковим середнім показником.

“Ми зараз переживаємо найсухішу осінь за останні 50 років”, – заявили у відомстві.

Влада також оголосила про плани штрафувати домогосподарства та підприємства, що споживають надмірну кількість води.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Іранопадитехнологіїкліматпосухахмариштучне зрошення хмар
