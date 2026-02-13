Правоохоронці підозрюють співробітників локомотивного депо «Дарниця» в Києві у систематичному викраденні дизельного пального з тепловозів, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, схему організував машиніст депо разом із помічником. Вони переобладнали власний автомобіль, встановивши в ньому помпу та бак для пального, та перекачували дизель у підготовлені ємності. Потім його продавали далекобійникам за зниженими цінами.

Слідчі задокументували щонайменше 10 випадків зливу пального загальним обсягом майже 20 тисяч літрів. Інші працівники депо, за даними слідства, допомагали приховувати крадіжки, збільшуючи обсяги витрат у документах.

Дії машиніста та його помічника кваліфікували за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення або розтрата майна), що передбачає до 8 років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до приховування крадіжок дизпалива, та підраховують остаточні збитки.