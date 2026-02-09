Рекордні 94 мільйони за один фільм: підсумки найуспішнішого кіносезону України

Український кінематограф переживає справжній «золотий вік», демонструючи не просто стрімкий розвиток, а повноцінну культурну експансію в серця глядачів. Період кінця 2024-го та початку 2025 року став знаковим: черги біля кас кінотеатрів та переповнені зали довели, що наше кіно стало конкурентоспроможним продуктом, який обирають свідомо. Детальніше в матеріалі ForUA.

Глядацьке визнання понад усе

Хоча цифри вражають, головним досягненням галузі є зміна ставлення аудиторії. Український глядач більше не йде на «своє» лише з почуття патріотизму — він іде за якісною картинкою, глибокими сенсами та щирими емоціями. Успіх цього сезону тримається на «трьох китах»: жанровому різноманітті, високому рівні продакшну та влучному потраплянні в запит суспільства.

Лідери прокату: від драми до комедії

Рейтинг найкасовіших стрічок демонструє неймовірну амплітуду зацікавлень: від масштабних експедицій до камерних історій.

Назва фільму Касові збори (млн грн) Антарктида 94,1 Ти — космос 57 Потяг у 31 грудня 52 Коли ти вийдеш заміж? 40,6 Потяг до Різдва 38,8 Песики 32 Вартові Різдва 20,8 Відпустка на осліп 19,1 Будинок «Слово». Нескінченний роман 19 Батьківські збори 19 Збори ОСББ 17,3 2000 метрів до Андріївки 12,9

Культурний контекст

Особливу увагу варто приділити успіху таких стрічок, як «Будинок "Слово". Нескінченний роман». Те, що драма про складні сторінки нашої історії збирає мільйони нарівні з розважальним контентом, свідчить про інтелектуальну зрілість нації. Глядач прагне рефлексії, хоче знати свою історію та бачити на екрані героїв, з якими може себе ідентифікувати.

Водночас популярність комедій та святкових історій, як-от «Потяг у 31 грудня» чи «Збори ОСББ», підтверджує: кіно виконує важливу терапевтичну функцію, даруючи світло та привід для усмішки у складні часи.

Сьогодні українське кіно — це вже не про «перші кроки». Це впевнений марш індустрії, яка вміє бути і прибутковою, і змістовною водночас.