Рекордні 94 мільйони за один фільм: підсумки найуспішнішого кіносезону України

Український кінематограф переживає справжній «золотий вік», демонструючи не просто стрімкий розвиток, а повноцінну культурну експансію в серця глядачів. Період кінця 2024-го та початку 2025 року став знаковим: черги біля кас кінотеатрів та переповнені зали довели, що наше кіно стало конкурентоспроможним продуктом, який обирають свідомо. Детальніше в матеріалі ForUA.
Глядацьке визнання понад усе
Хоча цифри вражають, головним досягненням галузі є зміна ставлення аудиторії. Український глядач більше не йде на «своє» лише з почуття патріотизму — він іде за якісною картинкою, глибокими сенсами та щирими емоціями. Успіх цього сезону тримається на «трьох китах»: жанровому різноманітті, високому рівні продакшну та влучному потраплянні в запит суспільства.
Лідери прокату: від драми до комедії
Рейтинг найкасовіших стрічок демонструє неймовірну амплітуду зацікавлень: від масштабних експедицій до камерних історій.
|Назва фільму
|Касові збори (млн грн)
|Антарктида
|94,1
|Ти — космос
|57
|Потяг у 31 грудня
|52
|Коли ти вийдеш заміж?
|40,6
|Потяг до Різдва
|38,8
|Песики
|32
|Вартові Різдва
|20,8
|Відпустка на осліп
|19,1
|Будинок «Слово». Нескінченний роман
|19
|Батьківські збори
|19
|Збори ОСББ
|17,3
|2000 метрів до Андріївки
|12,9
Культурний контекст
Особливу увагу варто приділити успіху таких стрічок, як «Будинок "Слово". Нескінченний роман». Те, що драма про складні сторінки нашої історії збирає мільйони нарівні з розважальним контентом, свідчить про інтелектуальну зрілість нації. Глядач прагне рефлексії, хоче знати свою історію та бачити на екрані героїв, з якими може себе ідентифікувати.
Водночас популярність комедій та святкових історій, як-от «Потяг у 31 грудня» чи «Збори ОСББ», підтверджує: кіно виконує важливу терапевтичну функцію, даруючи світло та привід для усмішки у складні часи.
Сьогодні українське кіно — це вже не про «перші кроки». Це впевнений марш індустрії, яка вміє бути і прибутковою, і змістовною водночас.Автор: Наталка Печерська