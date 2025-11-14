﻿
В Україні почав стрімко дешевшати популярний овоч

Цього тижня в Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Аналітики зазначають, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати відпускні ціни, однак на початку цього тижня стало очевидно, що за нинішніх цін реалізувати обсяги продукції, що швидко псується, до настання морозів, буде дуже складно. У зв’язку з цим фермери на середину тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, щоб відновити інтерес оптовиків до свого товару. Зараз у основних регіонах виробництва якісну картоплю можна придбати за ціною 7–13 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас власники високоякісної картоплі не поспішають з реалізацією, сподіваючись на поліпшення цінової ситуації на ринку у найближчі тижні. За даними EastFruit, ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 58% нижчі, ніж у той самий період минулого року, що створює додатковий тиск на ринок.

Аналітики наголошують, що зниження цін відбувається в умовах обмеженого терміну зберігання продукції та прагнення фермерів реалізувати врожай до настання морозів.

Як повідомляло раніше ForUa, за рік продукти в Україні подорожчали майже на 20%.

 

 

 

 

