У Львові правоохоронці затримали 20-річного місцевого жителя, який дезінформував про замінування будівлі Верховної Ради України.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Львівській області.

Подія сталася 16 лютого: поліція отримала дзвінок від невідомого чоловіка, який заявив, що будівлю парламенту заміновано. На місце одразу прибули відповідні служби. Як з’ясувалося, ця інформація була неправдивою.

Під час оперативних заходів правоохоронці встановили особу "мінувальника". Ним виявився молодий львів’янин.

Хлопця затримали та оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, можливе знищення чи пошкодження майна).

Згідно із нормами законодавства, за такі дії передбачене суворе покарання — термін від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває, під час якого слідчі з’ясовують усі обставини інциденту.

ForUA нагадує, 30 сiчня у Києві правоохоронці проводили перевірку інформації про мінування державних установ, навчальних закладів та підприємств. До відпрацювання об'єктів залучали спеціальні підрозділи поліції для гарантування безпеки громадян, а загроза не підтвердилася.