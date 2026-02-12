﻿
Свiт

Поліція Бельгії провела обшуки в будівлях Єврокомісії, - FT

Бельгійська поліція провела серію обшуків у будівлях Європейської комісії в Брюсселі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, слідчі дії відбулися в межах розслідування можливих порушень під час продажу нерухомости Європейського Союзу у 2024 році.

Йдеться про угоду щодо 23 будівель, які придбав бельгійський суверенний фонд добробуту SFPIM. Сума операції становила близько 900 мільйонів євро.

На момент укладення угоди в Єврокомісії заявляли, що продаж здійснили відповідно до фінансових правил та процедур ЄС.

Нагадаємо, що на початку грудня 2025 року в Брюсселі відбулися обшуки у зовнішньополітичній службі ЄС та Коледжі Європи через підозри у корупції та шахрайстві з коштами.

Затримано було, зокрема, колишню топдипломатку ЄС Федеріку Могеріні, яку згодом відпустили. Справа стосується нецільового використання коштів під час тендеру 2021-2022 років, що підкреслює актуальність антикорупційних розслідувань у структурах ЄС.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄСкорупціяполіціяБельгіяобшукикорупція в ЄСSFPIM
