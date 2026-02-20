﻿
Орбан звинуватив українців у підриві «Північного потоку» та закритті «Дружби»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українців у підриві газопроводів "Північного потоку".

"Нафтопровід "Дружба" був закритий тими, хто підірвав "Північний потік": це українці", – сказав він і висловив думку, що Брюссель повинен підтримати своїх двох членів, Угорщину та Словаччину, проти України в питанні нафтопроводу "Дружба".

Орбан підкреслив, що немає жодних технічних причин, які б перешкоджали транзиту нафти, повідомляє HVG.hu.

"Нафтопровід "Дружба" працює. Немає жодних технічних перешкод для того, щоб українці відновили транспортування нафти. Немає сенсу обговорювати це, це питання факту", – сказав він.

Згідно з Угодою про асоціацію між ЄС та Україною, заходи України не повинні становити загрози для енергетичної безпеки держав-членів ЄС.

"Зараз вони становлять таку загрозу", – додав він.

Орбан заявив, що Брюссель має договірне зобов'язання захищати Угорщину та Словаччину. Як постраждала сторона договору, яку в угоді представляє Брюссель, Угорщина очікує, що Європейська комісія викличе та допитає українців щодо того, що він назвав порушенням договору.

"Дві держави-члени ЄС опинилися в небезпеці через їхнє рішення", – сказав він.

Він визнав, що Брюссель стикається з політичною дилемою: хоч його серце з українцями, Угорщина є державою-членом ЄС, а Україна – ні. Тому, на його думку, Єврокомісія має діяти відповідно до своїх юридичних зобов'язань, а не політичних симпатій.

Фото: HVG.hu.

 Автор: Галина Роюк

