В Україні готують тотальну заборону російських та російськомовних видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення розробляє проєкт постанови, який передбачатиме механізм вилучення з обігу видавничої продукції з Росії та продукції російською мовою.

«Є закон про видавничу справу, який забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти», — повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Вона додала, що наразі Держкомтелерадіо працює над постановою, яка створить відповідний механізм в Україні. Бережна підкреслила, що уряд буде підтримувати ініціативу, щоб постанову ухвалити якомога швидше.

На питання про можливість повної заборони друку та розповсюдження російськомовної продукції, Бережна відповіла, що проєкт постанови включатиме «й російську, й російськомовну книгу». За її словами, активізація роботи над документом відбулася після того, як відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів.

