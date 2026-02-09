Несподіване відкриття: вчені знайшли зв’язок між зором та хворобою Альцгеймера

Науковці виявили неочікуваний зв’язок між звичайним збудником пневмонії та дегенеративними процесами в мозку. Згідно з останнім дослідженням, бактерія Chlamydia pneumoniae здатна проникати в сітківку ока, провокуючи запалення та загибель нервових клітин, що безпосередньо корелює з розвитком хвороби Альцгеймера.

Результати роботи американської дослідницької групи з Медичного центру Cedars-Sinai під керівництвом професора Майї Короньо-Хамауї були опубліковані у престижному журналі Nature Communications.

Очі як дзеркало здоров'я мозку

Дослідники проаналізували дані 104 учасників, серед яких були люди з нормальними когнітивними функціями, пацієнти з легкими порушеннями та хворі на Альцгеймер. Результати виявилися вражаючими:

Концентрація бактерій: У пацієнтів із хворобою Альцгеймера рівень Chlamydia pneumoniae в сітківці та мозку був значно вищим, ніж у здорових людей.

Пряма залежність: Чим більше бактерій було виявлено, тим серйознішими були патологічні зміни в мозку та глибшим когнітивне зниження.

Механізм руйнування: Лабораторні тести показали, що інфекція стимулює вироблення бета-амілоїду — білка, який є головним маркером хвороби Альцгеймера, а також прискорює загибель нейронів.

Чому це важливо?

Раніше Chlamydia pneumoniae була відома переважно як збудник гострих респіраторних захворювань, таких як пневмонія та синусит. Тепер встановлено, що вона може роками підтримувати хронічне запалення в нервовій системі.

«Це дослідження дозволило нам виявити раніше невідомий зв'язок між бактеріальною інфекцією, запаленням та нейродегенерацією», — зазначає професор Майя Короньо-Хамауї.

Нові можливості для медицини

Це відкриття відкриває два перспективні напрямки:

Рання діагностика: Візуалізація сітківки ока може стати неінвазивним і доступним методом виявлення людей з групи ризику ще до появи серйозних симптомів. Нове лікування: Боротьба з хронічними бактеріальними інфекціями може стати частиною комплексної терапії для сповільнення або запобігання хворобі Альцгеймера.

Як підсумував співавтор дослідження доктор Тімоті Кротер, цілеспрямований вплив на вісь «інфекція-запалення» дає медикам новий інструмент у боротьбі з деменцією, який раніше не брався до уваги.