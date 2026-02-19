На кордоні з Польщею змінили правила контролю для пасажирів поїздів

На одному з пунктів залізничного перетину кордону між Польщею та Україною змінено порядок проходження прикордонного контролю. Відтепер усі необхідні процедури пасажири мають проходити в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний, повідомляє Rynek Kolejowy.

Згідно з новими правилами, пасажири поїздів, що прямують із Перемишля до України, проходитимуть прикордонний та митний контроль виключно в стаціонарному терміналі. Польська сторона не планує повертатися до практики перевірок безпосередньо у вагонах під час технічних зупинок, оскільки така модель значно ускладнює організацію міжнародних залізничних перевезень, особливо на довгих маршрутах.

Крім того, змінюється сама процедура контролю для громадян країн, що не входять до Європейського Союзу. Зокрема, передбачено застосування біометричних перевірок — сканування обличчя та зняття відбитків пальців.

Також українцям варто враховувати, що з 2026 року для подорожей до Польщі та інших країн ЄС почнуть діяти нові правила в’їзду. Йдеться про обов’язкове отримання електронного дозволу в межах системи ETIAS.

Довідка: ETIAS є електронною авторизацією для короткострокових поїздок громадян країн із безвізовим режимом з ЄС, зокрема й України. Вартість подання заявки становитиме 20 євро з особи, а дозвіл буде дійсним до трьох років або до завершення строку дії закордонного паспорта.

Як повідомляло раніше ForUa, з 2026 року в’їзд до Євросоюзу стане платним.