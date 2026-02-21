Після удару по «Дружбі» Київ пропонує Європі маршрут через «Одеса–Броди»

Україна запропонувала Європейському Союзу альтернативні маршрути транзиту нафти до Угорщини та Словаччини на час ремонту пошкодженого російськими ударами нафтопроводу «Дружба». Зокрема, йдеться про використання нафтопроводу «Одеса–Броди» та інших елементів української нафтотранспортної системи.

Про це повідомлено в листі місії України при Європейський Союз від 20 лютого 2026 року до Генерального директорату з питань енергетики Європейської комісії, з яким ознайомилася «Європейська правда».

У документі зазначається, що внаслідок цілеспрямованої атаки Росії 27 січня 2026 року було завдано значних пошкоджень елементам української нафтотранспортної системи, зокрема технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу Дружба. Наразі українські фахівці проводять детальний технічний огляд і оцінюють можливості та умови для відновлення транспортування нафти цим маршрутом.

Водночас у листі наголошується, що аварійно-відновлювальні роботи здійснюються під постійною загрозою нових ракетних і дронових атак, а стабільне функціонування інфраструктури можливе лише за умови припинення обстрілів з боку Росії.

З метою гарантування безпеки постачання нафти до європейських країн, зокрема Угорщина та Словаччина, Україна запропонувала ЄС розглянути альтернативну логістику. Вона може передбачати транспортування нафти морським шляхом з подальшою перевалкою в портах і прокачуванням через нафтопровід Одеса-Броди до країн-членів Євросоюзу або використання інших ділянок української нафтотранспортної системи.

Раніше прорашистська Угорщина заблокувала рішення про надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро та погрожує й надалі перешкоджати його ухваленню, пов’язуючи це питання з відновленням транзиту російської нафти через «Дружбу».