Канада і США зіграють у фіналі олімпійського хокейного турніру

Фінал олімпійського хокейного турніру відбудеться вдень 22 лютого — у вирішальному матчі зустрінуться збірні Канада та США.

Канадці вийшли до фіналу після напруженого півфіналу проти Фінляндії, де здобули перемогу з рахунком 3:2. Команда Канади програвала 0:2 вже на початку другого періоду, однак зуміла відігратися і вирвати перемогу наприкінці третьої двадцятихвилинки, реалізувавши чисельну перевагу за хвилину до фінальної сирени.

Збірна США у своєму півфіналі впевнено переграла Словаччину — 6:2. Американці зняли всі питання ще до другого періоду, повівши 5:0, після чого заключна частина матчу фактично втратила інтригу.

Матч за бронзові медалі між Фінляндією та Словаччиною відбудеться ввечері 21 лютого. Фінальна гра хокейного турніру Олімпійські ігри розпочнеться у неділю, 22 лютого, о 15:10 за київським часом.