Україна може воювати ще кілька років за підтримки партнерів, - Півненко

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що військова перемога України полягає у поверненні всіх окупованих територій, навіть якщо на це знадобляться десятиліття. Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту ВВС Джеремі Боену.

За словами Півненка, повернення територій залишається стратегічною метою держави та суспільства, однак на цьому етапі ключовим пріоритетом є виживання країни та досягнення припинення вогню. Він наголосив, що Україна не готова відмовлятися від своїх земель.

Коментуючи можливість територіальних поступок, командувач Нацгвардії заявив, що передача територій наразі є неприйнятною. Водночас він припустив, що припинення вогню по лінії бойового зіткнення може розглядатися як один із варіантів, але наголосив, що рішення такого рівня ухвалює Верховний головнокомандувач, і військові виконуватимуть відповідний наказ.

Півненко підкреслив, що Україна зазнала надто великих людських і територіальних втрат, щоб просто зупинитися й погодитися на втрату частини держави. На його думку, поступки означали б заперечення самої логіки опору з початку війни.

Говорячи про умови для перемоги, генерал зазначив, що українському війську насамперед бракує далекобійної зброї. За його словами, на тактичному рівні Сили оборони забезпечені дронами та іншими засобами ураження, однак на оперативній глибині відчувається дефіцит озброєння, здатного ефективно знищувати командні пункти та авіаційні засоби противника.

Окремо Півненко звернув увагу на нестачу особового складу, що ускладнює проведення повноцінних ротацій. За його словами, українським військовим бракує можливості регулярно відновлювати сили та надавати бійцям відпустки.

Командувач НГУ також зазначив, що війна суттєво змінилася через масове застосування дронів. Піхотинець, за його словами, нині є однією з головних цілей на полі бою, а будь-яке необережне пересування може призвести до негайного ураження. Тому тактика українських підрозділів дедалі більше ґрунтується на маскуванні та знищенні противника в глибині його бойових порядків за допомогою безпілотників.

Оцінюючи можливості Росії, Півненко визнав, що противник швидко навчається та ефективно використовує наявні ресурси, попри значні втрати особового складу. Водночас він наголосив, що ключовим способом тиску на РФ має стати економічне виснаження за підтримки міжнародних партнерів.

За словами генерала, Україна здатна продовжувати оборону ще кілька років, зокрема за підтримки європейських країн та США. Він також не погодився з твердженням Дональд Трамп про неминучість поразки України без швидкого припинення вогню, наголосивши, що держава має ресурс для подальшого спротиву.

Водночас Півненко визнав, що українське суспільство втомилося від війни, і головне питання полягає в ціні її завершення. За його словами, припинення вогню можливе, але втрати територій Україна не прийме.