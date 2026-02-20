Командувач НГУ: Україна може ще воювати декілька років

Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Україна здатна продовжувати війну ще кілька років.

Він заявив, що завдання України – зберегти території та особовий склад, повідомляє ВВС.



Він не погодився з твердженням президента США Дональда Трампа, що якщо не буде припинення вогню якнайшвидше, Україна програє війну.



"Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів - це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись", - сказав він.



Півненко пояснив, що у військовому сенсі перемога для України означає повернення окупованих територій. Він визнав, що нині це питання може бути не першочерговим, але стратегічно Україна від цієї мети не відмовляється.



"Перемога для України у військовому плані - це, звісно, забрати свої території. Я розумію, що це, можливо, не на часі сьогодні, але потенційно на майбутнє. Розумію, що це може пройти декілька десятків років - неважливо", - наголосив він.



На запитання, чи може Україна погодитися на територіальні поступки, командувач НГУ відповів, що наразі такий варіант він не розглядає.

"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення - це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", - сказав він.



Півненко зазначив, що українські військові виконають будь-який наказ Верховного Головнокомандувача, однак, за його словами, суспільство навряд чи прийме рішення про відмову від територій після понесених втрат: "Тому що ми правова країна. Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися? Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи".



Командувач НГУ сказав, що люди втомилися від війни і хочуть її завершення, але ключовим залишається питання умов.

"Всі хочуть, щоб закінчилась війна. Але головне питання для нас якою ціною? Або це припинення вогню, я думаю, на що всі будуть згодні. І тоді переосмислення подальших дій і домовленостей. Або втрати території. Скажімо так, ми віддавати нічого не будемо, я впевнений", – зазначив Півненко.

Фото: Mil.gov.ua.