Війна

Майор ЗСУ витратив понад 10 мільйонів на одяг та Балі

Працівники ДБР повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин.

Йдеться про незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, повідомляє ДБР.

Під час розслідування провадження про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області слідчі встановили, що у 2024 році один з фігурантів - майор - придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тис. доларів США. Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 млн гривень. 

За попередніми підрахунками, вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 млн гривень. Остаточну суму встановлять у межах досудового розслідування. 

Розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника. 

Схема полягала у так званих «безтоварних» операціях: службові особи підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару. Решту списували через підконтрольних осіб. 

Окрім недопостачання, якість продуктів часто не відповідала встановленим нормам. Військовим, зокрема підрозділам на передовій, постачали зіпсовані овочі та фрукти. За приймання неякісної продукції та ігнорування претензій посадовець отримував «відкати», що сягали до 50% вартості постачання. Лише за один тиждень сума неправомірної вигоди могла перевищувати 1 млн гривень. 

17 лютого працівники ДБР повідомили йому про нові підозри. 

Майору інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 КК України). 

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн. гривень. Із зали суду його направили на гауптвахту. Найближчим часом відбудеться розгляд клопотання про арешт майна.

Фото: ДБР.

 Автор: Галина Роюк

