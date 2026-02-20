Чоловік кинув гранату у поліцейських на Буковині

19 лютого о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району чоловік кинув гранату, в бік службового автомобіля поліції.

"Унаслідок вибуху дістали поранення 23-річний поліцейський сектору реагування (стан важкий) та 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони (отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає). Їм надається необхідна медична допомога", - повідомляє поліція Чернівецької області.



У Сторожинці ввели поліцейську спецоперацію.

Особу нападника швидко встановлено та цієї ж ночі його затримано. У ході огляду його транспортного засобу виявлено й інші небезпечні предмети.

Під час затримання чоловік чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів.

Фото: поліція Чернівецької області.