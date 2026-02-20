Трамп вирішив розсекретити документи про позаземне життя та НЛО

Президент США Дональд Трамп доручить міністру оборони Піту Гегсету розкрити урядові документи про позаземне життя та НЛО.

Своє рішення Трамп пояснив величезним інтересом до цього питання.



"Я доручу міністру оборони, відповідним департаментам і відомствам почати процес виявлення і розсекречення урядових документів, що стосуються інопланетного і позаземного життя, непізнаних повітряних явищ і непізнаних літаючих об'єктів (НЛО), а також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими вкрай складними, але важливими питаннями", - написав він.



Раніше Трамп звинуватив колишнього президента Барака Обаму в розголошенні секретної інформації, що стосується прибульців.

"Він розголосив секретну інформацію, йому не можна цього робити", - сказав Трамп.

На запитання, чи означає це, що прибульці існують, Трамп відповів, що не знає, реальні вони чи ні.

