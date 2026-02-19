Омбудсман з'ясував, чому дитину мобілізованого влаштували до інтернату

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував повідомлення ЗМІ про ситуацію в Кривий Ріг, де 14-річного хлопця тимчасово влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до територіального центру комплектування оновити облікові дані й перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомили на сторінці у Facebook офісу омбудсмана.

За дорученням Лубінця представник уповноваженого в Дніпропетровській області Олексій Урлаткін направив запити до служби у справах дітей щодо підстав і умов влаштування дитини, а також до Центрально-Міського районного ТЦК та СП для з’ясування обставин мобілізації батька.

В офісі омбудсмана уточнили, що батько з 2022 року сам виховував сина, оскільки мати перебуває за кордоном, однак юридично факт одноосібного виховання оформлений не був. Після звернення до ТЦК чоловіка мобілізували.

Уповноважений зазначив, що служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала оформити необхідні документи, але цього зроблено не було, що й призвело до нинішньої ситуації.

Лубінець наголосив, що у випадках, коли дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути закріплено юридично. За його словами, кожна подібна історія має завершуватися захистом прав дитини і збереженням її права на виховання в сім’ї, а відповідальність за це насамперед лежить на дорослих.