Тимчасовий захист не врятує: що чекає українців в ЄС після завершення війни

Роки перебування українців під спеціальним режимом тимчасового захисту в Європі не будуть автоматичною підставою для отримання довгострокового дозволу на проживання після закінчення війни, заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон.

Вона пояснила, що в більшості країн ЄС після п’яти років легального перебування іноземець може отримати довгостроковий дозвіл, який вже не залежатиме від робочої візи чи інших обставин. Однак для українців під тимчасовим захистом цей механізм не є автоматичним.

За словами Йоганссон, країни-члени ЄС не створили спільного закону про довгостроковий дозвіл для українців. Водночас деякі держави готують національні зміни, аби українці могли залишитися після завершення тимчасового захисту.

Наприклад, Польща оголосила комплексне рішення, яке передбачає переведення 900 тисяч українців на польські дозволи на проживання. Подібні процеси тривають у більшості держав-членів ЄС, зазначила єврочиновниця.

