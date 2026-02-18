Українські біженці стали важливою опорою для економік країн Європи

Українці, які перебувають у країнах Європейський Союз під тимчасовим захистом, загалом роблять позитивний внесок у ринки праці та економіку держав-членів і не створюють надмірного навантаження на соціальні системи. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила спеціальна посланниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон.

За її словами, рівень інтеграції українців у ринок праці відрізняється залежно від країни, однак загальна динаміка є позитивною, а зайнятість серед громадян України в ЄС продовжує зростати. Йоганссон зазначила, що дедалі більше роботодавців у державах-членах зацікавлені втримати українських працівників у довгостроковій перспективі.

Вона наголосила, що в окремих країнах показники участі українців у ринку праці вже майже зрівнялися з рівнем місцевого населення. Зокрема, дуже високими вони є у Польща та Чехія.

За результатами досліджень у Чехії, українці торік внесли до бюджету вдвічі більше коштів, ніж держава витратила на соціальну підтримку для них. Як повідомляло Radio Prague International, у першій половині 2025 року податкові надходження від українців становили 15 млрд крон (616 млн євро), тоді як видатки на гуманітарну допомогу, проживання, охорону здоров’я та освіту – 7,6 млрд крон (312 млн євро).

Йоганссон також звернула увагу, що українців у ЄС дедалі частіше розглядають не лише як працівників для національних ринків праці, а й як важливий кадровий ресурс для проєктів, пов’язаних з Україною. За її словами, європейські компанії, які вже працюють в Україні, зацікавлені залучати українців у державах-членах для роботи в українських проєктах через знання мови та культурного контексту.

Вона підкреслила, що підвищення кваліфікації українців у країнах ЄС і їхня участь у транснаціональних ініціативах можуть відіграти важливу роль у відбудові України та її подальшій євроінтеграції.

Згідно з даними Євростат, станом на листопад 2025 року в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебували 4,33 мільйона українців.